***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.08.2023 15:41
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucunun Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 07.07.2023
Genel Kurul Tarihi 02.08.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No:40/1 Ümraniye/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi
5 - Banka Esas Sözleşmesiyle ilgili değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - 2022 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması
7 - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının onaylanması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
9 - Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi
12 - Denetçinin seçimi
13 - 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında 2023 yılında deprem nedeniyle yapılan nakdi bağışların ortakların bilgisine sunulması ve onaylanması
14 - Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
15 - Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 11.08.2023
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Summary of General Assembly Meeting Result.pdf - Tutanak
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3 Hazirun Listesi .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Bankamızın, 02 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11 Ağustos 2023 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184454
BIST