***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Genel Kurulun Ertelenmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniT.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, COVID-19 (Koronavirüs) salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla, şirketlere genel kurul toplantılarını yönetim kurulu kararıyla iptal etme imkânı tanınmıştır. Bu kapsamda, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27.03.2020 tarihli kararı ile daha önce 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 11.00'da yapılacağı ilan edilen 2019 yılı hesap dönemine ait 66. Olağan Genel Kurul Toplantısının ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832969BIST