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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

27.03.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi Genel Kurulun Ertelenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, COVID-19 (Koronavirüs) salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla, şirketlere genel kurul toplantılarını yönetim kurulu kararıyla iptal etme imkânı tanınmıştır. Bu kapsamda, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27.03.2020 tarihli kararı ile daha önce 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 11.00'da yapılacağı ilan edilen 2019 yılı hesap dönemine ait 66. Olağan Genel Kurul Toplantısının ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832969


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