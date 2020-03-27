***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
27.03.2020 18:16
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Genel Kurulun Ertelenmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, COVID-19 (Koronavirüs) salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla, şirketlere genel kurul toplantılarını yönetim kurulu kararıyla iptal etme imkânı tanınmıştır. Bu kapsamda, Bankamız Yönetim Kurulu'nun 27.03.2020 tarihli kararı ile daha önce 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 11.00'da yapılacağı ilan edilen 2019 yılı hesap dönemine ait 66. Olağan Genel Kurul Toplantısının ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832969
BIST
18:0588.125
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -3.402,55
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.125
18:056,4542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0587
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
18:057,1515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0917
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1540
En Düşük
7,0479
18:05338,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,67
|Açılış
|: 338,18
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.268.423
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.623.200
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
|
|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
|
|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
|
|DARDL
|4,08
|798.504
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|GARAN
|7,88
|975.622.112
|% -0,76
|
|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
|
|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
|
|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
|
|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
|
|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9988
|8,0389
|% 2,79
|
|Frank
|6,7188
|6,7593
|% 1,59
|
|Riyal
|1,7140
|1,7226
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.627
|1.629
|-1,32
|
|Altın Gr.
|337
|338
|2,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,41
|14,47
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,04
|
|B. Petrol
|24,41
|24,41
|-1,93
|