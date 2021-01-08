***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniYetkili organ karar tarihinde düzeltme yapılacaktır.İptal Edilen Süreçİhraç Tavanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898286BIST