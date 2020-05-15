***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi
15.05.2020 18:34
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: a)15.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız b)15.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız İlgi a)'da kayıtlı özel durum açıklamamızda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.05.2020 tarihinde onaylanan Türkiye Varlık Fonu'na tahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde toptan alış satış işlemini 20.05.2020 tarihinde gerçekleştirebilmek amacıyla 15.05.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapıldığı duyurulmuştu. İlgi b)'de kayıtlı özel durum açıklamamızda, nihai pay satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanan baz fiyata göre belirlenen fiyat aralığı dahilinde, 1,00 TL nominal değerli paylar için 4,98 TL olarak belirlendiği ve çıkarılmış sermayenin 2.500.000.000.-TL'den 3.905.622.489,960 TL'ye çıkacağı duyurulmuştu. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve tarafımıza tebliğ edilen İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845543
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0209
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8998
En Düşük
6,8321
18:057,5042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0461
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5132
En Düşük
7,3942
18:05382,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -4,77
|Açılış
|: 382,19
|
|Önceki Kapanış
|: 386,97
|
391,08
En Düşük
382,17
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|10,89
|1.319.484
|% 10,00
|
|METAL
|1,43
|320.635
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,20
|6.463.552
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ISATR
|377.300,00
|377.300
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|TACTR
|7,29
|307.186
|% -10,00
|
|TUKAS
|15,68
|59.350.012
|% -9,99
|
|EKIZ
|15,22
|694.199
|% -9,99
|
|YONGA
|18,47
|317.555
|% -9,99
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 1,28
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 2,08
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,65
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 8,15
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 4,80
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 3,59
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 3,77
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 1,74
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3545
|8,3964
|% 0,29
|
|Frank
|7,0567
|7,0992
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8243
|1,8335
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-9,47
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.511
|-8,00
|
|Tam
|2.538
|2.576
|-8,30
|
|Yarım
|1.238
|1.259
|-4,10
|
|Çeyrek
|619
|630
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,78
|0,09
|
|B. Petrol
|35,19
|35,19
|2,69
|
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