***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi
11.01.2021 17:10
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 17.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tüm para birimlerinde 5 milyar ABD Doları karşılığı tutarda tahvil ihracı yapılması hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli izin ve başvuruların yapılması konularında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir.
Bu kapsamda 22.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurulun 07.01.2021 tarihli toplantısında onaylanmış ve Bankamıza 5 milyar ABD Doları veya eşdeğeri TL veya diğer yabancı para karşılığı tahvil ve benzeri borçlanma aracı ihraç izni verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Onayı ektedir. Ekli dosya Türkçedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900433
BIST
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|97.110.134
|% 10,00
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|FROTO
|148,50
|235.453.364
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|95.881.110
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.901.887
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.057.535
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.033.959
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|3,93
|40.185.377
|% -9,86
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|KOZAL
|118,70
|3.145.425.304
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,50
|1.737.680.882
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,63
|1.093.359.767
|% 1,24
|
|GARAN
|10,40
|1.078.141.288
|% -3,35
|
|TCELL
|16,89
|987.015.514
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,50
|1.737.680.882
|% -1,57
|
|SKBNK
|1,63
|1.093.359.767
|% 1,24
|
|OZGYO
|2,68
|574.967.494
|% 5,51
|
|IHLGM
|1,35
|230.430.507
|% -3,57
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|KARSN
|3,66
|595.366.539
|% 1,95
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|17:04
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,5103
|7,5161
|% 1,94
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|Euro
|9,1192
|9,1264
|% 1,12
|
|Sterlin
|10,0916
|10,1422
|% 1,21
|
|Frank
|8,3983
|8,4489
|% 1,24
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|Riyal
|1,9962
|2,0062
|% 1,88
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|17:04
|Alış
|Satış
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|Altın Gr.
|444
|444
|5,83
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|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|-29,00
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|Tam
|2.930
|3.004
|-19,39
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|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,38
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|Çeyrek
|710
|727
|-4,69
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