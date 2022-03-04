***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 01.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda, nihai pay satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanan baz fiyata göre belirlenen fiyat aralığı dahilinde, 1,00 TL nominal değerli paylar için 4,18 TL olarak belirlendiği ve çıkarılmış sermayenin 3.905.622.489,96.-TL'den 7.111.364.116,75.-TL'ye çıkacağı ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı nihai ihraç belgesinin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve tarafımıza tebliğ edilen İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007427BIST