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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi

04.03.2022 18:14
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 01.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız  İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda, nihai pay satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanan baz fiyata göre belirlenen fiyat aralığı dahilinde, 1,00 TL nominal değerli paylar için 4,18 TL olarak belirlendiği ve çıkarılmış sermayenin 3.905.622.489,96.-TL'den 7.111.364.116,75.-TL'ye çıkacağı ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı nihai ihraç belgesinin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve tarafımıza tebliğ edilen İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007427


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