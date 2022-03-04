***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi
04.03.2022 18:14
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 01.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı özel durum açıklamamızda, nihai pay satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanan baz fiyata göre belirlenen fiyat aralığı dahilinde, 1,00 TL nominal değerli paylar için 4,18 TL olarak belirlendiği ve çıkarılmış sermayenin 3.905.622.489,96.-TL'den 7.111.364.116,75.-TL'ye çıkacağı ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı nihai ihraç belgesinin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ve tarafımıza tebliğ edilen İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007427
BIST
18:051.991
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -32,54
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.991
18:0514,2578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1436
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
18:0515,6099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0341
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
18:05892,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 12,86
|Açılış
|: 892,03
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
898,75
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler18:00
|AVOD
|1,44
|21.836.113
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|268.501.207
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.877.540
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.662.029
|% 9,95
|
|VERUS
|51,95
|46.308.652
|% 9,92
|
|AKFGY
|3,01
|69.039.157
|% -7,38
|
|CASA
|98,40
|106.875
|% -7,26
|
|UZERB
|41,00
|254.411
|% -7,24
|
|DAGHL
|12,95
|2.771.978
|% -5,95
|
|ACSEL
|24,04
|23.574.060
|% -5,80
|
|KRDMD
|13,48
|4.516.141.172
|% -0,96
|
|EREGL
|34,12
|2.677.382.514
|% -3,45
|
|THYAO
|25,30
|1.997.867.724
|% -2,47
|
|GARAN
|11,90
|1.666.336.002
|% 1,02
|
|ASELS
|24,20
|1.530.591.503
|% 1,60
|
|ODAS
|1,46
|521.633.644
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,48
|4.516.141.172
|% -0,96
|
|DOHOL
|2,90
|838.149.628
|% 9,43
|
|YKBNK
|3,65
|711.724.806
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,05
|350.876.404
|% 1,49
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2489
|14,2583
|% 1,02
|
|Euro
|15,5723
|15,6075
|% -0,23
|
|Sterlin
|18,7745
|18,8686
|% 0,02
|
|Frank
|15,4355
|15,5285
|% 0,87
|
|Riyal
|3,7866
|3,8055
|% 0,97
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|17,05
|
|Altın Gr.
|898
|898
|18,98
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,32
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,86
|
Seans Raporu
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