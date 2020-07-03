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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

03.07.2020 15:11
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı SPK ve Borsa İstanbul Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.07.2020

Ek Açıklamalar
İlgi: 29.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu tarafından farklı vadelerde bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 30.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç limiti dahilinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, satışların halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle bireysel, kurumsal ve/veya nitelikli yatırımcılara yapılması, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, faiz oranlarının tespitinde ihracı planlanan borçlanma aracının biri vadesinden önce ve birisi de vadesinden sonra olmak üzere en az 2 tane DİBS'in veya Borsa İstanbul'da işlem gören herhangi bir DİBS'in ya da benzer nitelikte bir başka göstergenin (TLREF, TÜFE vb.) referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Bankamızca yurt içinde, 30 milyar Türk Lirasına kadar, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854380


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ISBIR 1.430,00 1.489.839 % 10,00  
KUTPO 38,84 43.976.501 % 9,97  
DOBUR 14,60 2.464.157 % 9,94  
MARKA 2,66 51.361.703 % 9,92  
ORMA 5,90 382.886 % 9,87  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5293 8,5720 % 0,11  
Frank 7,2284 7,2719 % 0,10  
Riyal 1,8253 1,8345 % 0,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,50  
Altın Gr. 392 392 0,86  
Cumhuriyet 2.541 2.560 6,00  
Tam 2.616 2.627 6,20  
Yarım 1.271 1.285 3,00  
Çeyrek 635 643 1,50  
Gümüş.Ons 18,02 18,06 0,09  
Gümüş Gr. 3,97 3,98 0,02  
B. Petrol 42,70 42,70 -0,44  
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