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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

24.07.2020 17:19
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.07.2021

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 30 milyar Türk Lirasına kadar, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye ihraç tavan limiti başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızın 30.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2020 tarihli ve 2020/46 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861675


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CEOEM 4,84 63.122.020 % 10,00  
BFREN 887,80 23.392.823 % 10,00  
DARDL 13,31 7.720.213 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7297 8,7735 % 0,46  
Frank 7,3958 7,4403 % 0,45  
Riyal 1,8207 1,8298 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 12,83  
Altın Gr. 418 418 2,77  
Cumhuriyet 2.722 2.746 22,10  
Tam 2.804 2.824 28,90  
Yarım 1.361 1.378 11,10  
Çeyrek 683 690 5,50  
Gümüş.Ons 22,60 22,64 0,02  
Gümüş Gr. 4,95 4,96 -0,02  
B. Petrol 42,97 42,97 -0,36  
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