***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.07.2020 17:19
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.07.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.07.2021
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 30 milyar Türk Lirasına kadar, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye ihraç tavan limiti başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızın 30.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2020 tarihli ve 2020/46 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861675
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0299
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9719
En Düşük
7,9191
18:05418,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,99
|Açılış
|: 418,20
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7297
|8,7735
|% 0,46
|
|Frank
|7,3958
|7,4403
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8207
|1,8298
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|12,83
|
|Altın Gr.
|418
|418
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.722
|2.746
|22,10
|
|Tam
|2.804
|2.824
|28,90
|
|Yarım
|1.361
|1.378
|11,10
|
|Çeyrek
|683
|690
|5,50
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,95
|4,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,97
|42,97
|-0,36
|
Seans Raporu
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