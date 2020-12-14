***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.12.2020 14:10
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK ve BDDK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2020
Ek Açıklamalar
Bankamızın 30.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tüm para birimlerinde 1 milyar Euro karşılığı tutarda ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı yapılması hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli izin ve başvuruların yapılması konularında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, ihraç limitinin yenilenmesi için SPK ve BDDK nezdinde gerekli başvurular yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892998
BIST
16:591.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 22,01
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.394
En Düşük
1.378
16:597,8479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
16:599,5538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0504
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
16:59463,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,18
|Açılış
|: 463,62
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler16:59
|VERTU
|10,67
|28.224.213
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|352.095.564
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|352.095.564
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|219.108.792
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|IZMDC
|14,06
|64.843.648
|% -9,23
|
|PETKM
|4,90
|2.011.956.816
|% 2,30
|
|SISE
|7,35
|1.993.908.227
|% 1,66
|
|GARAN
|9,73
|1.854.581.800
|% 2,10
|
|THYAO
|12,65
|1.734.473.173
|% 1,93
|
|KRVGD
|15,97
|1.609.938.021
|% 0,38
|
|PETKM
|4,90
|2.011.956.816
|% 2,30
|
|ODAS
|3,97
|1.322.521.391
|% 8,77
|
|YKBNK
|3,10
|870.042.342
|% 3,33
|
|SISE
|7,35
|1.993.908.227
|% 1,66
|
|IHLAS
|1,39
|341.168.922
|% 7,75
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8438
|7,8479
|% 0,07
|
|Euro
|9,5451
|9,5538
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,5136
|10,5663
|% 1,67
|
|Frank
|8,8525
|8,9058
|% 0,79
|
|Riyal
|2,0918
|2,1023
|% 0,35
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-8,14
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-16,88
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-8,16
|
|Çeyrek
|741
|758
|-4,08
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,03
|
|B. Petrol
|50,69
|50,69
|0,71
|
Seans Raporu
16:59
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-
17:10HATEK
Yüzde 4.78 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 105, 522 adet işlem
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17:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 07 artarak (% 1.58 ) 1, 545
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17:09
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, SISE, GARAN
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17:09IHLAS
Yüzde 6.98 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 247, 982, 404 adet işlem
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17:08ARDYZ
Yüzde 5.43 oranında artışla 38.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 469, 742 adet işlem