***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.01.2021 15:02
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 17.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 5.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 22.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.01.2022
Ek Açıklamalar
Bankamızın 17.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tüm para birimlerinde 5 milyar ABD Doları karşılığı tutarda tahvil ihracı yapılması hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli izin ve başvuruların yapılması konularında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda 22.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurulun 07.01.2021 tarihli toplantısında onaylanmış ve Bankamıza 5 milyar ABD Doları veya eşdeğeri TL veya diğer yabancı para karşılığı tahvil ve benzeri borçlanma aracı ihraç izni verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Onayı ektedir. Ekli dosya Türkçedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898278
BIST
14:591.537
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BIST En Aktif Hisseler14:57
|YESIL
|151,80
|95.258.487
|% 10,00
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|INVEO
|58,30
|51.908.405
|% 10,00
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|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
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|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
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|KONYA
|1.204,00
|104.635.307
|% 9,99
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|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
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|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
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|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
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|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
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|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
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|KOZAL
|117,40
|1.814.816.009
|% 8,20
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|EKGYO
|2,52
|1.622.214.417
|% -3,08
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|THYAO
|12,93
|1.213.429.674
|% 1,97
|
|SISE
|7,45
|1.076.448.134
|% 0,95
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|OTKAR
|424,00
|1.002.442.828
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,52
|1.622.214.417
|% -3,08
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|SKBNK
|1,58
|320.291.918
|% 1,94
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|PETKM
|5,25
|804.389.075
|% 0,00
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|SISE
|7,45
|1.076.448.134
|% 0,95
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|TSKB
|1,85
|256.118.775
|% -0,54
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|14:57
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3380
|7,3454
|% -0,04
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|Euro
|8,9908
|9,0002
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,9570
|10,0070
|% 0,22
|
|Frank
|8,2773
|8,3272
|% 0,17
|
|Riyal
|1,9531
|1,9629
|% 0,06
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|14:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-19,45
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|Altın Gr.
|447
|447
|-4,98
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.953
|3.028
|-28,77
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|Yarım
|1.427
|1.465
|-13,92
|
|Çeyrek
|716
|732
|-6,96
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|Gümüş.Ons
|26,68
|26,71
|-0,49
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|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
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|B. Petrol
|55,24
|55,24
|0,86
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