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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

25.01.2021 17:22



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı İçin SPK ve BDDK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.10.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi EUR
İhraç Tavanı Kıymet Türü İDMK-İTMK
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.01.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.01.2022

Ek Açıklamalar
İlgi: 14.12.2020 tarihli özel durum açıklaması Bankamız ilgide kayıtlı açıklama ile tüm para birimlerinde 1 milyar Euro karşılığı tutarda yurt dışında ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı yapılabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") nezdinde gerekli başvuruların yapıldığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Kurulun 21.01.2021 tarihli toplantısında onaylanmış ve Bankamıza 1 milyar Euro karşılığı tutarda ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç izni verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Onayı ektedir. Ekli dosya Türkçedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı ihraç belgesi ve eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904208


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