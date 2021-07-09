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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

09.07.2021 18:03



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 08.07.2022

Ek Açıklamalar
İlgi: 09.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 30 milyar Türk Lirasına kadar, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye ihraç tavan limiti başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızın 30.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.07.2021 tarihli ve 2021/35 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950043


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