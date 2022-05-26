***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı için Genel Müdürlüğe Yetki VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 26.05.2022İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu tarafından farklı vadelerde bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 30.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç limiti dahilinde finansman bonosu ve/veya tahvil ihraç edilmesi, satışların halka arz ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemleriyle bireysel, kurumsal ve/veya nitelikli yatırımcılara yapılması, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin ise sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, faiz oranlarının tespitinde ihracı planlanan borçlanma aracının biri vadesinden önce ve birisi de vadesinden sonra olmak üzere en az 2 tane DİBS'in veya Borsa İstanbul'da işlem gören herhangi bir DİBS'in ya da benzer nitelikte bir başka göstergenin (TLREF, TÜFE vb.) referans olarak alınması, lüzumu halinde ek getiri ilave edilmesi, ilave edilecek ek getiri oranının belirlenmesi, ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi, ödenecek faiz oranları da dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032750BIST