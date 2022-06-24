***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.06.2022 16:37
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.05.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 23.06.2023
Ek Açıklamalar
İlgi: 31.05.2022 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 30 milyar Türk Lirasına kadar, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye ihraç tavan limiti başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızın 30.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarihli ve 2022/32 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039140
BIST
16:262.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 9,31
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.525
16:2617,3784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0259
|Açılış
|: 17,3920
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
16:2618,3236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0457
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3505
En Düşük
18,2245
16:261.019,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.019,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler16:26
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|92.648.146
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.283.637
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|ECZYT
|52,50
|81.959.301
|% 9,38
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,67
|34.352.105
|% -5,08
|
|ETYAT
|3,04
|2.472.184
|% -4,10
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|50,20
|4.563.595.587
|% -0,69
|
|ASELS
|24,60
|2.082.276.203
|% 5,58
|
|EREGL
|27,92
|1.593.465.642
|% 1,23
|
|SISE
|21,74
|1.340.152.893
|% 0,83
|
|KRDMD
|12,56
|1.019.781.260
|% 0,08
|
|ODAS
|3,17
|832.151.344
|% -2,16
|
|YKBNK
|4,74
|674.186.635
|% -2,07
|
|TSKB
|2,11
|259.077.155
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,57
|244.821.267
|% -0,77
|
|THYAO
|50,20
|4.563.595.587
|% -0,69
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3699
|17,3784
|% 0,15
|
|Euro
|18,3038
|18,3236
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,2612
|21,3678
|% 0,34
|
|Frank
|18,0920
|18,2009
|% 0,77
|
|Riyal
|4,6155
|4,6387
|% 0,22
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|2,54
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,68
|
|Cumhuriyet
|6.785
|6.887
|-60,00
|
|Tam
|6.771
|6.870
|8,00
|
|Yarım
|3.324
|3.360
|4,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,81
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,67
|
Seans Raporu
16:26
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-
16:41ITTFH
Yüzde 4.17 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 284, 879 adet işlem
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16:40TURGG
Yüzde 4.13 oranında artışla 216.60 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 399 adet işlem
-
16:39KGYO
Yüzde 7.71 oranında artışla 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 956 adet işlem
-
16:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 8 artarak (% 0.32 ) 2, 783
-
16:38XU100
Endeks 2, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 26, 396.00 milyon TL de