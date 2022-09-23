Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

23.09.2022 09:43
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Satış Türünde düzeltme

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunca, 3 Milyar TL nominal tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satışı yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064796


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:573.321
Değişim :  0,77% |  25,31
Açılış :  3.304  
Önceki Kapanış :  3.295  
En Yüksek
3.326 En Düşük
3.290
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULKER 21,78 129.939.785 % 10,00  
ULUSE 143,60 6.189.447 % 9,95  
SOKM 22,80 117.304.726 % 9,93  
MEGAP 3,96 72.821.925 % 9,09  
MEGAP 3,96 72.821.925 % 9,09  
daha fazla
10:57 Alış Satış %  
Dolar 18,3953 18,4060 % 0,48  
Euro 17,9743 17,9865 % -0,30  
Sterlin 20,5086 20,6115 % -0,18  
Frank 18,7031 18,8158 % 0,22  
Riyal 4,8795 4,9039 % 0,58  
daha fazla
10:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.667 1.668 -3,91  
Altın Gr. 986 986 2,43  
Cumhuriyet 6.636 6.736 -23,00  
Tam 6.663 6.752 -10,00  
Yarım 3.247 3.296 -5,00  
Çeyrek 1.628 1.647 -3,00  
Gümüş.Ons 19,55 19,57 -0,07  
Gümüş Gr. 11,56 11,57 -0,01  
B. Petrol 89,24 89,24 -1,22  
Seans Raporu 10:57
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru