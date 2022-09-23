***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
23.09.2022 09:43
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Satış Türünde düzeltme
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulunca, 3 Milyar TL nominal tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satışı yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064796
BIST
10:573.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 25,31
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.326
En Düşük
3.290
10:5718,4060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0874
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4060
En Düşük
18,3035
10:5717,9865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0548
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9804
10:57986,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,62
|Açılış
|: 986,51
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:57
|ULKER
|21,78
|129.939.785
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|6.189.447
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|117.304.726
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,96
|72.821.925
|% 9,09
|
|MEGAP
|3,96
|72.821.925
|% 9,09
|
|ULUFA
|7,11
|32.020.534
|% -10,00
|
|ISGYO
|10,11
|3.587.250
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|5.877.931
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|8.942.528
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|21.675.481
|% -9,91
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|71,50
|1.103.150.431
|% 0,28
|
|EKGYO
|4,10
|718.518.822
|% 1,74
|
|SAHOL
|27,88
|693.001.878
|% 2,27
|
|AKSEN
|34,16
|529.620.493
|% 4,59
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,10
|718.518.822
|% 1,74
|
|HALKB
|8,02
|491.219.095
|% 2,82
|
|VAKBN
|8,05
|484.116.959
|% 3,87
|
|CEMAS
|1,66
|88.300.978
|% 7,10
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3953
|18,4060
|% 0,48
|
|Euro
|17,9743
|17,9865
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,5086
|20,6115
|% -0,18
|
|Frank
|18,7031
|18,8158
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8795
|4,9039
|% 0,58
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|-3,91
|
|Altın Gr.
|986
|986
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.663
|6.752
|-10,00
|
|Yarım
|3.247
|3.296
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,57
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|89,24
|89,24
|-1,22
|
Seans Raporu
10:57
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11:11BIZIM
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