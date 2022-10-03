***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.10.2022 14:54
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Katkı Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.09.2022 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulunca, 3 Milyar TL nominal tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca katkı sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satışı yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğün yetkili kılındığı duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066754
BIST
16:113.294
En Yüksek
|Değişim
|: 3,59%
|| 114,11
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.299
En Düşük
3.196
16:1118,5665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0648
|Açılış
|: 18,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
16:1118,2081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0718
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
16:11994,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 6,77
|Açılış
|: 994,75
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
996,63
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler16:11
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|80.953.535
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|614.498.287
|% 9,95
|
|SMRTG
|71,60
|310.661.196
|% 9,82
|
|ULUFA
|4,50
|11.773.640
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|440.861
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.437.125
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,70
|26.952.356
|% -7,04
|
|THYAO
|75,25
|4.779.817.570
|% 6,59
|
|SASA
|70,85
|2.622.879.204
|% 3,89
|
|TUPRS
|314,00
|1.765.143.067
|% 8,43
|
|YKBNK
|7,42
|1.573.901.080
|% 4,95
|
|ASELS
|30,10
|1.389.592.526
|% 2,73
|
|EKGYO
|4,00
|1.364.223.761
|% 3,36
|
|YKBNK
|7,42
|1.573.901.080
|% 4,95
|
|ODAS
|6,60
|1.010.634.228
|% 4,10
|
|ISCTR
|7,88
|919.098.669
|% 4,79
|
|AKBNK
|11,88
|1.362.992.566
|% 5,23
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5629
|18,5665
|% 0,35
|
|Euro
|18,1808
|18,2081
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,7833
|20,8876
|% 0,87
|
|Frank
|18,7020
|18,8147
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9228
|4,9475
|% 0,26
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|8,42
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,57
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.751
|27,00
|
|Tam
|6.688
|6.741
|9,00
|
|Yarım
|3.254
|3.293
|2,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,93
|0,88
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,42
|
|B. Petrol
|88,69
|88,69
|3,55
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26BRLSM
Yüzde 6.81 oranında artışla 12.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 698, 227 adet işlem
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16:25BRLSM
Yüzde 6.73 oranında artışla 12.85 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 697, 740 adet işlem
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16:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, FROTO, TOASO
-
16:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 35 artarak (% 3.77 ) 2, 925
-
16:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, ZOREN, AYES, KONTR, BARMA, AKYHO