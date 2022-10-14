***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.09.2022İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 03.10.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 13.10.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.10.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 14.10.2022Ek Açıklamalarİlgi: 23.09.2022 ve 03.10.2022 tarihli açıklamalarımız, İlgide kayıtlı Özel Durum Açıklamalarımızda belirtilen sermaye benzeri borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SB Tahvil İhracı Başvuru Formu.pdfEK: 2 Vakıfbank İhraç belgesi ve eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072294BIST