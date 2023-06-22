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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

22.06.2023 16:40
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhraç Tavanı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.06.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 21.06.2023

Ek Açıklamalar
İlgi: 25.05.2023 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 50 milyar Türk Lirasına kadar, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye ihraç tavan limiti başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızın 50.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarihli ve 2023/36 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161290


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