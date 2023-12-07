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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

07.12.2023 15:37
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde Sermaye Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 30.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.12.2023

Ek Açıklamalar
İlgi: 30.11.2023 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulunun 30 Kasım 2023 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca, 15 Milyar TL nominal tutara kadar, ilgili mevzuat uyarınca sermaye hesaplamasına dahil edilmesi için gereken şartları haiz, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiş, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satışı yapılacak söz konusu ihraçlar ile ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve ilgili merciler nezdindeki işlemlerin yerine getirilmesi konularında Genel Müdürlüğün yetkili kılındığı duyurulmuştu.Söz konusu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvurularda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223639


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