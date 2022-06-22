***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
22.06.2022 17:18
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
6.05.2022
Açıklama
İlgi: 06.05.2022 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı"nda meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.06.2022 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038734
BIST
18:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,56
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.587
En Düşük
2.552
18:0517,3370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
18:0518,3694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1024
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,4132
En Düşük
18,0279
18:051.025,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.025,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKIM
|12,87
|421.444.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|30.091.856
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.795.332
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|12.511.109
|% 9,94
|
|BALAT
|13,12
|1.440.668
|% 9,15
|
|SNKRN
|26,66
|623.284
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|4.818.731
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|3.490.630
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,00
|112.864.529
|% -8,84
|
|DOBUR
|43,50
|2.051.074
|% -7,37
|
|THYAO
|52,05
|5.269.224.113
|% 0,29
|
|EREGL
|28,20
|1.971.698.129
|% -1,74
|
|SISE
|22,20
|1.783.031.564
|% -1,86
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|SASA
|45,10
|1.244.936.656
|% -1,27
|
|YKBNK
|4,92
|1.148.954.199
|% -1,20
|
|ODAS
|3,15
|722.814.862
|% -1,87
|
|AKBNK
|9,09
|1.294.711.880
|% -0,44
|
|KARSN
|7,49
|1.059.562.419
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,64
|301.399.808
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3350
|17,3368
|% -0,01
|
|Euro
|18,3264
|18,3680
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2038
|21,3101
|% -0,07
|
|Frank
|17,9512
|18,0593
|% 0,48
|
|Riyal
|4,6082
|4,6313
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|5,39
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.843
|6.946
|19,00
|
|Tam
|6.803
|6.914
|27,00
|
|Yarım
|3.340
|3.382
|13,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,48
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,96
|11,98
|-0,11
|
|B. Petrol
|112
|112
|-2,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DOAS
Yüzde 6.23 oranında artışla 83.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 929, 641 adet işlem
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17:57SUWEN
Yüzde 5.74 oranında artışla 19.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 364, 616 adet işlem
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17:56
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 07 artarak (% 0.26 ) 2, 315
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