***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
02.07.2020 15:47
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 05.06.2020 tarihli açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı"nda meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.07.2020 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854099
BIST
15:43116.844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.528,60
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.929
En Düşük
115.746
15:436,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8690
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|Önceki Kapanış
|: 6,8670
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6,8591
En Düşük
6,8420
15:437,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
|: 7,7200
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7,7518
En Düşük
7,6956
15:43389,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,76
|Açılış
|: 389,16
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|99.108.890
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.053.674
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.280.882
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.695.550
|% 9,98
|
|PKENT
|178,60
|3.480.887
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,19
|4.125.667
|% -4,24
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|EGCYO
|1,34
|291.802
|% -2,90
|
|GARAN
|8,38
|989.659.860
|% 0,96
|
|SISE
|5,86
|679.011.240
|% 5,21
|
|ISFIN
|4,31
|646.525.854
|% 3,61
|
|THYAO
|12,27
|646.279.235
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,06
|578.603.039
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,06
|578.603.039
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,02
|239.479.585
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|336.661.149
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|574.025.767
|% 0,31
|
|KARSN
|3,13
|524.444.491
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5584
|8,6013
|% 0,48
|
|Frank
|7,2329
|7,2765
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-6,32
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,00
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.545
|-1,40
|
|Tam
|2.600
|2.612
|-1,50
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|-0,70
|
|Çeyrek
|631
|640
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,89
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,27
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Seans Raporu
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