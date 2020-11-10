***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
10.11.2020 18:27
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 16.10.2020 tarihli açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı"nda meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.11.2020 tarihinde onaylanmıştır.
Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887816
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|TKURU
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|MERKO
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|DAGHL
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|BALAT
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|3.345
|26,00
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|Tam
|3.279
|3.364
|18,21
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|1.627
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|24,38
|0,19
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|6,39
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