***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
08.01.2021 16:01
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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1.541
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|Önceki Kapanış
|: 452,03
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452,66
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:15
|YESIL
|151,80
|96.271.904
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|84.016.304
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|110.006.351
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.812.239.006
|% -1,92
|
|KOZAL
|116,60
|2.289.022.585
|% 7,47
|
|VAKBN
|4,96
|706.991.338
|% 1,22
|
|JANTS
|468,30
|530.679.455
|% -3,52
|
|HALKB
|5,77
|525.979.046
|% 1,05
|
|EKGYO
|2,55
|2.812.239.006
|% -1,92
|
|IHLGM
|1,41
|201.940.530
|% -0,70
|
|VAKBN
|4,96
|706.991.338
|% 1,22
|
|HALKB
|5,77
|525.979.046
|% 1,05
|
|ALBRK
|1,95
|134.040.163
|% -1,02
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3260
|7,3269
|% -0,29
|
|Euro
|8,9995
|9,0061
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,9540
|10,0040
|% 0,19
|
|Frank
|8,2686
|8,3184
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9494
|1,9592
|% -0,13
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,56
|
|Altın Gr.
|446
|447
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-39,00
|
|Tam
|2.950
|3.028
|-28,64
|
|Yarım
|1.426
|1.465
|-13,85
|
|Çeyrek
|715
|732
|-6,93
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,63
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|55,34
|55,34
|0,96
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