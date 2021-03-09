***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
09.03.2021 17:46
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 09.02.2021 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı"nda meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 08.03.2021 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916562
BIST
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6458
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,1066
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:059,0963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0997
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:05421,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,85
|Açılış
|: 420,48
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|42,24
|902.428.819
|% 10,00
|
|YONGA
|31,90
|1.134.188
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|VAKFN
|20,16
|11.180.072
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.636.641
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.605.693
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.728.270
|% -9,95
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|THYAO
|15,02
|1.841.430.414
|% 2,53
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,40
|588.934.389
|% 1,27
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6393
|7,6458
|% -1,38
|
|Euro
|9,0854
|9,0963
|% -1,08
|
|Sterlin
|10,5891
|10,6422
|% -0,70
|
|Frank
|8,1849
|8,2342
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0324
|2,0426
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|32,73
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,34
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,91
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,10
|
|B. Petrol
|67,96
|67,96
|-0,28
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 909.00 milyon TL de
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17:58DGGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 499 adet işlem
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17:55OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 273, 800 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, BIMAS, GUBRF
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 1.53 ) 1, 361