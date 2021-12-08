***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
08.12.2021 17:03
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 11.11.2021 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı"nda meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.12.2021 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982009
BIST
17:302.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 27,03
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:3013,7345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2444
|Açılış
|: 75,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 75,4400
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:3015,5631
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,3460
|Açılış
|: 21,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2300
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:309,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,11
|Açılış
|: 9,88
|
|Önceki Kapanış
|: 9,77
|
9,94
En Düşük
9,74
BIST En Aktif Hisseler17:30
|BAGFS
|13,97
|11.456.724
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|863.400.613
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.807.674
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.308.747
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.440.384
|% -9,97
|
|THYAO
|20,56
|4.700.845.927
|% 7,08
|
|SISE
|14,92
|4.372.554.031
|% 1,70
|
|GARAN
|11,99
|4.179.723.767
|% 1,35
|
|ASELS
|24,04
|2.405.087.604
|% 4,16
|
|KRDMD
|9,76
|2.255.742.873
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,54
|1.867.214.750
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.453.561.822
|% 1,68
|
|GARAN
|11,99
|4.179.723.767
|% 1,35
|
|TSKB
|1,65
|559.542.227
|% 1,85
|
|SISE
|14,92
|4.372.554.031
|% 1,70
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7262
|13,7345
|% 1,81
|
|Euro
|15,5218
|15,5631
|% 2,27
|
|Sterlin
|18,1039
|18,1947
|% 1,65
|
|Frank
|14,8379
|14,9273
|% 2,13
|
|Riyal
|3,6535
|3,6718
|% 1,92
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-3,56
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,68
|
|Cumhuriyet
|5.197
|5.275
|24,00
|
|Tam
|5.175
|5.306
|22,69
|
|Yarım
|2.501
|2.567
|10,98
|
|Çeyrek
|1.255
|1.283
|5,49
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,23
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:41MERIT
Yüzde 6.49 oranında artışla 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 284, 922 adet işlem
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, SASA
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 03 artarak (% 1.42 ) 1, 782
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PCILT, MZHLD, NIBAS, DOBUR, ETYAT, BAGFS, RALYH, HEKTS, ISBIR, ATATP
-
17:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, KZBGY, EGEPO, SELVA, CRDFA, TUREX, GESAN, MMCAS, QNBFL, PEKGY