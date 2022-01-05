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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

05.01.2022 12:01
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)


Açıklamalar

İlgi: 08.12.2021 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı"nda meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.01.2022 tarihinde onaylanmıştır.  Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni  Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988886


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DOBUR 93,80 3.453.716 % 9,96  
EKIZ 7,34 606.580 % 9,39  
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Altın Gr. 785 785 2,17  
Cumhuriyet 5.218 5.296 47,00  
Tam 5.188 5.323 40,72  
Yarım 2.507 2.575 19,70  
Çeyrek 1.258 1.287 9,85  
Gümüş.Ons 23,01 23,03 -0,05  
Gümüş Gr. 9,93 9,95 0,00  
B. Petrol 80,34 80,34 0,34  
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