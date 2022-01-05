***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
05.01.2022 12:01
Açıklamalar
İlgi: 08.12.2021 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı"nda meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.01.2022 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988886
BIST
15:201.976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 12,13
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.977
En Düşük
1.955
15:2013,4695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0620
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
15:2015,2557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1039
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2685
En Düşük
15,0100
15:20785,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,77
|Açılış
|: 785,29
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler15:18
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|EKIZ
|7,34
|606.580
|% 9,39
|
|HURGZ
|2,01
|24.639.158
|% 9,24
|
|ELITE
|24,48
|35.834.167
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.311.676
|% -9,91
|
|MARKA
|4,14
|3.197.965
|% -8,00
|
|BUCIM
|3,81
|43.367.131
|% -7,30
|
|SANFM
|27,98
|13.866.544
|% -6,42
|
|THYAO
|23,22
|1.484.607.404
|% 1,84
|
|PETKM
|8,59
|1.061.352.175
|% 4,88
|
|EREGL
|29,86
|1.039.470.928
|% -1,19
|
|GARAN
|11,43
|1.005.608.386
|% 0,00
|
|TUPRS
|175,40
|742.695.933
|% 3,48
|
|PETKM
|8,59
|1.061.352.175
|% 4,88
|
|YKBNK
|3,46
|371.444.845
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,25
|224.150.098
|% -0,44
|
|GARAN
|11,43
|1.005.608.386
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,57
|592.269.323
|% 3,42
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4361
|13,4420
|% 0,26
|
|Euro
|15,2095
|15,2470
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,1101
|18,2009
|% 0,17
|
|Frank
|14,5911
|14,6790
|% 0,15
|
|Riyal
|3,5600
|3,5779
|% 0,04
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,09
|
|Altın Gr.
|785
|785
|2,17
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.296
|47,00
|
|Tam
|5.188
|5.323
|40,72
|
|Yarım
|2.507
|2.575
|19,70
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|9,85
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,03
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,95
|0,00
|
|B. Petrol
|80,34
|80,34
|0,34
|
Seans Raporu
15:18
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-
15:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 37 artarak (% 0.42 ) 1, 759
-
15:30
SEKUR, EKIZ, SEYKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:30
BUCIM, KLKIM, BAGFS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:30EUHOL
Yüzde 6.07 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 168, 851 adet işlem
-
15:29BEYAZ
Yüzde 5.78 oranında artışla 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 133, 092 adet işlem