***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
02.02.2022 16:43
ı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998949
BIST
10:192.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,45
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.014
En Düşük
1.995
10:1913,5697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0958
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6269
En Düşük
13,4311
10:1915,3414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1004
|Açılış
|: 15,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0700
|
15,4146
En Düşük
15,2003
10:19785,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,16
|Açılış
|: 785,89
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
780,61
BIST En Aktif Hisseler10:17
|EMNIS
|22,68
|15.309
|% 9,99
|
|FMIZP
|122,20
|12.539.396
|% 7,86
|
|ATSYH
|11,40
|27.930
|% 6,54
|
|EDATA
|26,98
|832.414
|% 5,97
|
|TLMAN
|31,92
|6.704.821
|% 5,70
|
|ORCAY
|57,25
|3.934.964
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|3.291.802
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,76
|56.649
|% -8,00
|
|MANAS
|26,28
|2.099.912
|% -4,23
|
|VBTYZ
|30,24
|16.706.614
|% -3,39
|
|GARAN
|12,11
|474.351.542
|% -1,46
|
|YKBNK
|4,32
|284.278.000
|% -0,23
|
|THYAO
|27,90
|236.896.027
|% 0,36
|
|BIOEN
|6,82
|217.385.939
|% -0,29
|
|AKBNK
|8,04
|150.811.938
|% -0,99
|
|YKBNK
|4,32
|284.278.000
|% -0,23
|
|GARAN
|12,11
|474.351.542
|% -1,46
|
|BIOEN
|6,82
|217.385.939
|% -0,29
|
|TSKB
|1,61
|41.694.022
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|55.078.462
|% 0,82
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5552
|13,5668
|% 0,69
|
|Euro
|15,3181
|15,3339
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,2939
|18,3856
|% 0,34
|
|Frank
|14,6424
|14,7306
|% 0,28
|
|Riyal
|3,5972
|3,6152
|% 0,46
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-2,15
|
|Altın Gr.
|788
|788
|5,47
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|60,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|61,66
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|29,83
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|14,91
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,56
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,85
|0,03
|
|B. Petrol
|89,13
|89,13
|-0,34
|
Seans Raporu
10:17
daha fazla
-
10:32SAMAT
Yüzde 5.35 oranında artışla 5.32 lira fiyatla işlem gören hissede 877, 732 adet işlem
-
10:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 62 artarak (% 0.30 ) 2, 213
-
10:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:31
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:31XU100
Endeks 2, 008 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 2, 709.00 milyon TL de