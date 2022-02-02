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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

02.02.2022 16:43
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

ı güncelleme metni  Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998949


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:192.004
Değişim :  0,07% |  1,45
Açılış :  1.996  
Önceki Kapanış :  2.002  
En Yüksek
2.014 En Düşük
1.995
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 22,68 15.309 % 9,99  
FMIZP 122,20 12.539.396 % 7,86  
ATSYH 11,40 27.930 % 6,54  
EDATA 26,98 832.414 % 5,97  
TLMAN 31,92 6.704.821 % 5,70  
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10:17 Alış Satış %  
Dolar 13,5552 13,5668 % 0,69  
Euro 15,3181 15,3339 % 0,61  
Sterlin 18,2939 18,3856 % 0,34  
Frank 14,6424 14,7306 % 0,28  
Riyal 3,5972 3,6152 % 0,46  
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10:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.806 -2,15  
Altın Gr. 788 788 5,47  
Cumhuriyet 5.222 5.301 60,00  
Tam 5.198 5.330 61,66  
Yarım 2.512 2.578 29,83  
Çeyrek 1.260 1.289 14,91  
Gümüş.Ons 22,54 22,56 -0,12  
Gümüş Gr. 9,83 9,85 0,03  
B. Petrol 89,13 89,13 -0,34  
Seans Raporu 10:17
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