***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
04.03.2022 17:02
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 02.02.2022 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı"nda meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.03.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007357
BIST
17:302.006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -17,70
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
17:3014,2724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1582
|Açılış
|: 14,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
17:3015,6327
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0113
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
17:30894,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 14,85
|Açılış
|: 894,02
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler17:30
|AVOD
|1,44
|21.314.557
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|267.060.332
|% 10,00
|
|YUNSA
|14,59
|40.555.509
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|22.311.347
|% 9,95
|
|ODAS
|1,46
|506.597.003
|% 9,77
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,05
|63.247.890
|% -6,15
|
|DOCO
|1.233,90
|26.081.630
|% -5,56
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KSTUR
|245,80
|163.492
|% -5,10
|
|KRDMD
|13,63
|4.244.100.012
|% 0,15
|
|EREGL
|34,36
|2.452.669.676
|% -2,77
|
|THYAO
|25,56
|1.827.302.303
|% -1,46
|
|ASELS
|24,40
|1.424.707.689
|% 2,43
|
|GARAN
|11,91
|1.323.973.010
|% 1,10
|
|ODAS
|1,46
|506.597.003
|% 9,77
|
|KRDMD
|13,63
|4.244.100.012
|% 0,15
|
|DOHOL
|2,90
|801.217.668
|% 9,43
|
|YKBNK
|3,66
|641.806.538
|% 0,00
|
|PETKM
|8,03
|1.128.997.311
|% 1,65
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2623
|14,2724
|% 1,12
|
|Euro
|15,5820
|15,6327
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,8011
|18,8954
|% 0,16
|
|Frank
|15,4368
|15,5298
|% 0,88
|
|Riyal
|3,7899
|3,8089
|% 1,06
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|11,29
|
|Altın Gr.
|892
|892
|13,02
|
|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
|
|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
|
|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,15
|
|B. Petrol
|114
|114
|3,33
|
Seans Raporu
17:30
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-
17:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 78 kaybederek (% -0.91 ) 1, 818
-
17:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, INVES, MEDTR, ODAS, BUCIM
-
17:42
ATEKS, MEDTR, GLYHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:42
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 90 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 151 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 22 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem
-
17:40AEFES
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 21.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 020, 721 adet işlem