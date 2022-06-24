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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

24.06.2022 16:37
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

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Açıklamalar

İlgi: 31.05.2022 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 30.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç tavanı dahilinde finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak İhraççı Bilgi Dokümanı duyurulmuştu. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "İhraççı Bilgi Dokümanı" açıklamamız ekinde yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039141


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