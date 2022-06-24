***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
24.06.2022 16:37
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Açıklamalar
İlgi: 31.05.2022 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 30.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç tavanı dahilinde finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak İhraççı Bilgi Dokümanı duyurulmuştu. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "İhraççı Bilgi Dokümanı" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039141
BIST
17:022.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 26,58
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
17:0217,3723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0198
|Açılış
|: 17,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
17,2992
17:0218,3485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0706
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3709
En Düşük
18,2245
17:021.021,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,65
|Açılış
|: 1.021,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ECZYT
|52,80
|104.841.400
|% 10,00
|
|BASCM
|3,52
|599.035
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.027.033
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.750.157
|% 9,96
|
|SNKRN
|26,38
|7.792.469
|% 9,92
|
|UFUK
|71,40
|2.290.223
|% -9,96
|
|TBORG
|22,50
|591.654
|% -7,18
|
|TSGYO
|4,64
|35.636.934
|% -5,69
|
|BAYRK
|6,75
|17.351.295
|% -4,26
|
|EMNIS
|22,52
|135.369
|% -4,09
|
|THYAO
|50,40
|4.985.036.935
|% -0,30
|
|ASELS
|24,64
|2.143.533.151
|% 5,75
|
|EREGL
|28,02
|1.741.066.487
|% 1,60
|
|SISE
|21,84
|1.554.838.274
|% 1,30
|
|KRDMD
|12,69
|1.119.344.239
|% 1,12
|
|ODAS
|3,22
|980.000.973
|% -0,62
|
|YKBNK
|4,78
|777.187.142
|% -1,24
|
|TSKB
|2,12
|277.993.685
|% -2,75
|
|EKGYO
|2,59
|267.180.958
|% 0,00
|
|THYAO
|50,40
|4.985.036.935
|% -0,30
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3641
|17,3736
|% 0,12
|
|Euro
|18,3473
|18,3648
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,2590
|21,3656
|% 0,33
|
|Frank
|18,1094
|18,2185
|% 0,87
|
|Riyal
|4,6168
|4,6400
|% 0,24
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|2,73
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|3,25
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-53,00
|
|Tam
|6.768
|6.867
|5,00
|
|Yarım
|3.323
|3.359
|3,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.679
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,11
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:15AKSGY
Yüzde 8.72 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 614, 695 adet işlem
-
17:14AKSGY
Yüzde 8.39 oranında artışla 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 545, 078 adet işlem
-
17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, TAVHL, SASA
-
17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 39 artarak (% 0.63 ) 2, 287
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, BASCM, MAKIM