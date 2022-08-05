***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
05.08.2022 17:06
Açıklamalar
İlgi: 24.06.2022 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı"nda meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.08.2022 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052403
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0350
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1176
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.025,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,27
|Açılış
|: 1.025,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9330
|17,9551
|% 0,25
|
|Euro
|18,2337
|18,2571
|% -0,64
|
|Sterlin
|21,5836
|21,6918
|% -0,62
|
|Frank
|18,5550
|18,6668
|% -0,68
|
|Riyal
|4,7629
|4,7868
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-15,06
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-6,72
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.867
|6.940
|-50,00
|
|Yarım
|3.346
|3.393
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,92
|19,95
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|96,09
|96,09
|1,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE