***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
29.09.2022 16:06
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 02.09.2022 tarihli açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı"nda meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.09.2022 tarihinde onaylanmıştır.
Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065906
BIST
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En Yüksek
|Değişim
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|| -129,48
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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3.241
En Düşük
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17:3518,5263
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,5200
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:3518,1171
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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17:35982,21
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|Önceki Kapanış
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989,60
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:33
|BFREN
|1.390,40
|24.884.672
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.725.641
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|442.965.329
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|217.213.297
|% -9,99
|
|BAGFS
|23,14
|164.433.939
|% -9,96
|
|SMRTG
|57,90
|554.955.919
|% -9,95
|
|AVOD
|2,36
|76.336.747
|% -9,92
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|THYAO
|65,15
|3.751.807.351
|% -5,51
|
|ASELS
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|3.501.451.255
|% 0,14
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
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|
|HEKTS
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|2.045.695.712
|% -9,58
|
|GARAN
|18,39
|1.859.633.975
|% -4,47
|
|SKBNK
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|965.691.760
|% -2,15
|
|TSKB
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|
|EKGYO
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|1.295.073.837
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|
|YKBNK
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|
|ZOREN
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|911.020.191
|% -8,12
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5169
|18,5274
|% 0,05
|
|Euro
|18,0915
|18,1126
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,2711
|20,3728
|% 0,92
|
|Frank
|18,7917
|18,9049
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9169
|4,9416
|% 0,40
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-13,51
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.615
|6.696
|-85,00
|
|Yarım
|3.219
|3.273
|-42,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.637
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|-0,40
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|Gümüş Gr.
|11,06
|11,07
|-0,18
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|B. Petrol
|87,05
|87,05
|-1,00
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