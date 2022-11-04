***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
04.11.2022 18:03
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 29.09.2022 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan Vakıfbank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı"nda meydana gelen değişiklikleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.11.2022 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076874
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
18:0518,6170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
18:0518,4697
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,2920
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5179
En Düşük
18,1324
18:051.000,38
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 24,97
|Açılış
|: 1.000,38
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.002,88
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,41
|284.088.600
|% 10,00
|
|INVEO
|25,74
|252.147.178
|% 10,00
|
|MIATK
|83,15
|60.269.833
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.923.718
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|403.995.243
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.260.374
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.190.205
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|174.668.559
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,30
|124.146.484
|% -6,51
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 5,08
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6094
|18,6221
|% 0,04
|
|Euro
|18,4570
|18,4687
|% 1,60
|
|Sterlin
|20,9633
|21,0684
|% 1,24
|
|Frank
|18,5822
|18,6941
|% 1,59
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|43,01
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|24,56
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.685
|6.765
|131,00
|
|Yarım
|3.257
|3.309
|65,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,64
|20,67
|1,18
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|0,69
|
|B. Petrol
|97,33
|97,33
|2,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
-
17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
-
17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
-
17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem