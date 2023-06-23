***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
23.06.2023 17:51
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 23.06.2023 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan VakıfBank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.06.2023 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161938
BIST
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18:055.583
En Düşük
|Değişim
|: 2,85%
|| 154,49
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.594
18:0525,2360
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,3612
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
18:0527,4994
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,2865
|Açılış
|: 27,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
18:051.559,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 28,36
|Açılış
|: 1.559,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PNLSN
|44,44
|107.798.526
|% 10,00
|
|DERIM
|10,34
|16.094.894
|% 10,00
|
|DOGUB
|12,43
|51.555.427
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|149.160.284
|% 9,99
|
|COSMO
|86,00
|6.649.651
|% 9,97
|
|POLTK
|2.744,30
|75.620.899
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|116.899.940
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|426.908.668
|% -9,98
|
|PASEU
|32,98
|2.133.261.853
|% -9,40
|
|RHEAG
|6,25
|13.301.939
|% -8,63
|
|THYAO
|184,70
|8.958.485.316
|% 2,44
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|SAHOL
|46,50
|3.194.774.949
|% 7,29
|
|YKBNK
|12,84
|4.794.265.327
|% 3,46
|
|EKGYO
|7,28
|1.863.082.987
|% 6,12
|
|AKBNK
|19,79
|5.058.602.845
|% 3,13
|
|ISCTR
|13,65
|3.449.009.779
|% 3,10
|
|ZOREN
|3,03
|624.605.297
|% 7,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,2244
|25,2360
|% 1,45
|
|Euro
|27,4288
|27,4994
|% 1,05
|
|Sterlin
|31,9745
|32,1349
|% 1,13
|
|Frank
|28,0177
|28,1864
|% 1,20
|
|Riyal
|6,7133
|6,7470
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,42
|
|Altın Gr.
|1.559
|1.559
|28,36
|
|Cumhuriyet
|10.368
|10.524
|437,00
|
|Tam
|10.289
|10.589
|432,15
|
|Yarım
|4.985
|5.168
|141,00
|
|Çeyrek
|2.500
|2.584
|70,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,35
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,12
|18,15
|0,34
|
|B. Petrol
|73,53
|73,53
|-0,61
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PNLSN
Yüzde 9.70 oranında artışla 44.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 350, 037 adet işlem
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17:58DAPGM
Yüzde 7.76 oranında artışla 31.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 688, 572 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, SAHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 78 artarak (% 2.73 ) 5, 027
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, DERIM, BOSSA, GOKNR, GRSEL, GRNYO, OTTO, DIRIT, FORTE, ITTFH