***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
02.08.2023 14:53
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 23.06.2023 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan VakıfBank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 31.07.2023 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179632
BIST
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15:267.263
En Düşük
|Değişim
|: 1,32%
|| 94,46
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.263
15:2626,9672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0315
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
15:2629,5670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0412
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,5443
15:261.688,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,04
|Açılış
|: 1.688,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler15:26
|KTSKR
|68,20
|90.680.524
|% 10,00
|
|ULKER
|42,90
|737.305.379
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|6.591.034
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|MIPAZ
|24,88
|35.496.302
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|9.706.416
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,65
|1.062.809.772
|% -6,25
|
|ATSYH
|55,85
|1.511.662
|% -4,53
|
|EREGL
|41,64
|4.904.218.740
|% 2,16
|
|ASTOR
|115,10
|4.326.246.903
|% 1,77
|
|SASA
|64,15
|4.234.460.298
|% -0,39
|
|THYAO
|234,30
|4.222.349.417
|% 1,43
|
|KONTR
|222,70
|2.745.273.019
|% 7,02
|
|EKGYO
|8,71
|1.925.122.371
|% 1,63
|
|IHYAY
|1,27
|273.970.773
|% -0,78
|
|SKBNK
|3,19
|627.928.955
|% 5,98
|
|YKBNK
|14,31
|2.697.305.448
|% -0,14
|
|ZOREN
|4,37
|762.291.188
|% 2,10
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9576
|26,9672
|% 0,12
|
|Euro
|29,5578
|29,5670
|% -0,14
|
|Sterlin
|34,2569
|34,4287
|% -0,17
|
|Frank
|30,5442
|30,7282
|% -0,38
|
|Riyal
|7,1650
|7,2010
|% 0,08
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.691
|1.691
|7,06
|
|Cumhuriyet
|11.296
|11.466
|-5,00
|
|Tam
|11.048
|11.121
|-10,00
|
|Yarım
|5.528
|5.586
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.793
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,33
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,19
|21,20
|0,15
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|0,48
|
Seans Raporu
15:26
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15:40
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15:40XU050
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15:40
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