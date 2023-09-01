***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
01.09.2023 19:24
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 02.08.2023 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan VakıfBank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 01.09.2023 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191051
BIST
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18:058.056
En Düşük
|Değişim
|: 1,75%
|| 138,19
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
18:0526,7121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0222
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7355
En Düşük
26,6058
18:0528,8198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1470
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
18:051.664,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.664,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|59,40
|3.687.016.637
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|233.716.840
|% 10,00
|
|EUPWR
|218,90
|4.229.818.051
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|858.879.782
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.093.522.699
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.549.604.479
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|483.829.930
|% -9,95
|
|TDGYO
|10,74
|82.632.791
|% -8,98
|
|EMNIS
|57,00
|2.234.612
|% -8,29
|
|INVEO
|43,34
|288.310.854
|% -7,79
|
|THYAO
|254,00
|11.604.889.435
|% 3,67
|
|KOZAL
|28,72
|10.668.129.140
|% 0,91
|
|ASTOR
|141,80
|7.706.049.810
|% -1,53
|
|ISCTR
|21,36
|6.731.710.286
|% 1,42
|
|TUPRS
|142,70
|6.454.616.831
|% 1,13
|
|EKGYO
|8,84
|4.419.024.330
|% 2,91
|
|KOZAL
|28,72
|10.668.129.140
|% 0,91
|
|ISCTR
|21,36
|6.731.710.286
|% 1,42
|
|YKBNK
|16,10
|3.607.852.417
|% 1,26
|
|IHLAS
|1,12
|174.636.018
|% 2,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7049
|26,7118
|% 0,08
|
|Euro
|28,8076
|28,8184
|% -0,51
|
|Sterlin
|33,5441
|33,7123
|% -0,45
|
|Frank
|30,0431
|30,2241
|% -0,12
|
|Riyal
|7,1006
|7,1362
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|-1,06
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|0,41
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.980
|11.126
|32,00
|
|Yarım
|5.507
|5.584
|16,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.792
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|20,77
|20,79
|-0,18
|
|B. Petrol
|88,39
|88,39
|1,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SRVGY
Yüzde 6.78 oranında artışla 322.90 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 684 adet işlem
-
17:58ATLAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 754, 784 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 03 artarak (% 1.53 ) 8, 540
-
17:57XU100
Endeks 8, 040 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 134, 089.00 milyon TL de
-
17:57PRKAB
Yüzde 7.51 oranında artışla 37.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 841, 994 adet işlem