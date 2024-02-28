***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
28.02.2024 14:51
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 02.02.2024 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurulan VakıfBank finansman bonoları ve tahvillerine ilişkin "İhraççı Bilgi Dokümanı" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.02.2024 tarihinde onaylanmıştır. Söz konusu "İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni" ve tüm güncellemeleri içeren "İhraççı Bilgi Dokümanı" ilişikte yer almaktadır. Yukarıda belirtilen ihraççı bilgi dokümanı ve ihraççı bilgi dokümanı güncelleme metni Bankamızın www.vakifbank.com.tr internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252636
BIST
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15:549.155
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -24,12
|Açılış
|: 9.185
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|Önceki Kapanış
|: 9.179
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9.111
En Yüksek
9.237
15:5431,1931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0494
|Açılış
|: 31,2150
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|Önceki Kapanış
|: 31,2450
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31,3872
En Düşük
31,0687
15:5433,7518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0567
|Açılış
|: 33,7000
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|Önceki Kapanış
|: 33,8000
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34,0887
En Düşük
33,6740
15:542.035,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,69
|Açılış
|: 2.035,86
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|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
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2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler15:52
|INVEO
|49,94
|350.065.306
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|25.699.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|411.479.953
|% 10,00
|
|YAYLA
|17,27
|67.058.690
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|91.897.089
|% 10,00
|
|UFUK
|238,50
|4.308.981
|% -10,00
|
|ERSU
|31,28
|34.007.251
|% -9,96
|
|SNKRN
|45,00
|4.688.840
|% -9,96
|
|KERVN
|1,79
|5.774.885
|% -9,60
|
|DMSAS
|6,60
|128.192.237
|% -9,22
|
|EREGL
|48,60
|16.846.060.832
|% 3,49
|
|THYAO
|280,25
|7.314.759.924
|% 0,00
|
|PGSUS
|858,50
|3.419.705.562
|% 3,62
|
|TUPRS
|161,90
|3.367.030.384
|% 1,06
|
|KCAER
|63,10
|3.138.943.772
|% -3,00
|
|EREGL
|48,60
|16.846.060.832
|% 3,49
|
|ZOREN
|5,52
|1.161.760.753
|% 2,60
|
|ISCTR
|11,02
|1.931.217.499
|% -1,34
|
|EKGYO
|11,33
|1.962.686.760
|% 0,27
|
|ADESE
|2,92
|306.389.129
|% 3,55
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1875
|31,1908
|% 0,15
|
|Euro
|33,7390
|33,7483
|% -0,18
|
|Sterlin
|39,3072
|39,5044
|% -0,17
|
|Frank
|35,2790
|35,4915
|% 0,02
|
|Riyal
|8,2913
|8,3329
|% 0,15
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,36
|% 0,66
|
|Platin
|879,95
|880,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,79
|925,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,91
|81,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,30
|2.029,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:52
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16:07MAKTK
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 796, 181 adet işlem
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16:06PRKME
Yüzde -3.97 oranında düşüşle 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 357, 952 adet işlem
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16:05SODSN
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 128.20 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 876 adet işlem
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16:04ALCTL
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 148.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 366 adet işlem
-
16:03XU100
Endeks 9, 156 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 92, 916.00 milyon TL de