***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
09.06.2021 17:28
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Özet-SPK Onayına Sunulan)
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Açıklama
İlgi: 09.06.2021 tarihli açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde, 30 milyar Türk Lirasına kadar, farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesi için başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan "Taslak Özet" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941437
BIST
17:171.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:178,5841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0211
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:1710,4769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0034
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:17521,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,80
|Açılış
|: 521,94
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:17
|YAYLA
|4,19
|21.994.174
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.606.538
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.879.771
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.584.926
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.488.417
|% 9,93
|
|EUKYO
|5,76
|3.986.787
|% -6,34
|
|NUGYO
|11,95
|8.456.809
|% -6,27
|
|SANFM
|14,18
|3.581.185
|% -6,09
|
|METUR
|7,07
|19.622.150
|% -5,73
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,61
|1.476.686.791
|% 0,90
|
|GARAN
|8,31
|750.440.713
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|702.629.531
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|634.462.498
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,80
|391.452.551
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,04
|702.629.531
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,26
|291.793.708
|% 0,44
|
|GSDHO
|2,06
|215.755.489
|% 5,10
|
|THYAO
|14,61
|1.476.686.791
|% 0,90
|
|GARAN
|8,31
|750.440.713
|% 0,12
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5814
|8,5841
|% -0,25
|
|Euro
|10,4726
|10,4769
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,0923
|12,1530
|% -0,42
|
|Frank
|9,5605
|9,6180
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2814
|2,2928
|% -0,27
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-0,24
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.462
|3.514
|-2,00
|
|Tam
|3.440
|3.527
|-7,66
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-3,70
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,83
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,70
|0,06
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|0,54
|
Seans Raporu
17:17
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17:31DESA
Yüzde 5.74 oranında artışla 12.90 lira fiyatla işlem gören hissede 714, 987 adet işlem
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17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TAVHL, HALKB
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17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, PGSUS, TTKOM
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17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 29 artarak (% 0.26 ) 1, 272
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BMSCH, ATATP, YESIL, BOBET, GSDDE, MZHLD, SEKUR, YAYLA