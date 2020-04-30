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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

30.04.2020 17:07
GÜNCEL HABERLER



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İzahname (Özet)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   İlgi: 27.04.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
   Bankamızca talep toplama yolu ile 04-05-06 Mayıs 2020 tarihlerinde 119 gün vadeli 400.000.000 TL ve 168 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841766


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Riyal 1,8550 1,8643 % 0,63  
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Yarım 1.226 1.256 -1,90  
Çeyrek 615 628 -0,90  
Gümüş.Ons 15,10 15,14 -0,18  
Gümüş Gr. 3,38 3,40 -0,03  
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