***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
30.04.2020 17:07
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.04.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca talep toplama yolu ile 04-05-06 Mayıs 2020 tarihlerinde 119 gün vadeli 400.000.000 TL ve 168 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841766
BIST
16:55100.277
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -1.318,41
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
16:556,9888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
16:557,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0334
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
16:55383,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,25
|Açılış
|: 383,08
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,61
|53.975.970
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|52.784.552
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|33.598.205
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KUTPO
|11,71
|58.062.081
|% 9,95
|
|DEVA
|16,20
|16.720.798
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.717.027
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.517.319
|% -9,99
|
|GARAN
|8,33
|1.320.703.029
|% -0,95
|
|THYAO
|10,57
|657.608.185
|% -0,47
|
|ASELS
|26,92
|582.844.044
|% -1,75
|
|PETKM
|3,53
|472.382.611
|% -1,94
|
|AFYON
|2,63
|407.151.644
|% 3,54
|
|ADESE
|1,46
|257.506.983
|% -5,19
|
|GARAN
|8,33
|1.320.703.029
|% -0,95
|
|AFYON
|2,63
|407.151.644
|% 3,54
|
|YKBNK
|2,08
|300.691.992
|% -2,35
|
|IHLGM
|1,06
|151.574.595
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7074
|8,7511
|% 0,77
|
|Frank
|7,1618
|7,2049
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-9,54
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.509
|-3,70
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-3,80
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-1,90
|
|Çeyrek
|615
|628
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|15,10
|15,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,50
|26,50
|2,28
|