***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
02.07.2020 15:49
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.06.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 26.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca talep toplama yolu ile 06-07-08 Temmuz 2020 tarihlerinde 133 gün vadeli 500.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854101
BIST
15:43116.844
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.528,60
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.929
En Düşük
115.746
15:436,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:437,7356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:43389,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,76
|Açılış
|: 389,16
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|99.052.493
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.028.810
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.268.933
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.683.980
|% 9,98
|
|PKENT
|178,60
|3.480.887
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,19
|4.093.619
|% -4,24
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|EGCYO
|1,34
|291.802
|% -2,90
|
|GARAN
|8,37
|982.681.062
|% 0,84
|
|SISE
|5,87
|677.868.042
|% 5,39
|
|THYAO
|12,27
|644.325.440
|% -0,24
|
|ISFIN
|4,30
|644.052.730
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,05
|578.384.718
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,05
|578.384.718
|% 1,49
|
|IEYHO
|1,02
|239.416.090
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|336.166.328
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|573.959.030
|% 0,62
|
|KARSN
|3,13
|524.041.806
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5626
|8,6055
|% 0,53
|
|Frank
|7,2353
|7,2789
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-6,31
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.541
|-5,40
|
|Tam
|2.596
|2.608
|-5,60
|
|Yarım
|1.261
|1.276
|-2,80
|
|Çeyrek
|630
|639
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,51
|42,51
|0,48
|