***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
24.07.2020 18:02
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 30.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç tavanı dahilinde finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak Özet duyurulmuştu. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861699
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8492
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9719
En Düşük
7,9191
18:05418,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,30
|Açılış
|: 418,51
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7261
|8,7699
|% 0,42
|
|Frank
|7,3938
|7,4383
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8205
|1,8297
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|13,13
|
|Altın Gr.
|418
|418
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.749
|25,20
|
|Tam
|2.807
|2.827
|32,20
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|12,70
|
|Çeyrek
|683
|691
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,02
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,44
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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