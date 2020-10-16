***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
16.10.2020 16:27
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 09.10.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca talep toplama yolu ile 19-20-21 Ekim 2020 tarihlerinde 119 gün vadeli 600.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882182
BIST
16:291.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 8,67
|Açılış
|: 1.185
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|Önceki Kapanış
|: 1.180
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1.191
En Düşük
1.183
16:297,9506
En Yüksek
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|: 0,23%
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|Açılış
|: 7,9420
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|Önceki Kapanış
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7,9577
En Düşük
7,9127
16:299,3295
En Yüksek
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|Açılış
|: 9,3050
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|Açılış
|: 487,93
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|Önceki Kapanış
|: 487,31
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489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:29
|TKURU
|357,50
|42.375.554
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.878.304
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.627.031
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.726.277
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.076.676
|% -9,95
|
|SISE
|6,79
|976.772.338
|% 1,04
|
|PETKM
|4,73
|820.758.473
|% 0,64
|
|GARAN
|7,09
|571.496.651
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,82
|553.562.023
|% 5,20
|
|KERVT
|7,71
|519.562.089
|% 2,53
|
|IHLGM
|1,74
|471.179.625
|% 9,43
|
|EKGYO
|1,93
|369.400.429
|% -0,52
|
|CEMAS
|2,13
|223.668.202
|% 2,40
|
|ODAS
|3,57
|323.267.691
|% 1,42
|
|IHYAY
|1,42
|82.033.003
|% 1,43
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9458
|7,9506
|% 0,23
|
|Euro
|9,3184
|9,3295
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,2333
|10,2846
|% 0,16
|
|Frank
|8,6729
|8,7252
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1139
|2,1245
|% 0,14
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-3,53
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|22,72
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|10,99
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,49
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|-0,58
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