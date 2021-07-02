***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
02.07.2021 16:40
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 28.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız Bankamızca talep toplama yolu ile 05-06-07 Temmuz 2021 tarihlerinde 133 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945798
BIST
16:261.376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
16:268,6878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0373
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
16:2610,2793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0119
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
16:26500,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,91
|Açılış
|: 500,04
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
501,30
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler16:24
|EUKYO
|6,60
|4.911.389
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.225.789
|% 9,97
|
|YAPRK
|36,46
|6.834.635
|% 9,95
|
|VKFYO
|7,10
|4.378.144
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.390.439
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|58.611.920
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.450.935
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,81
|1.088.246.489
|% 0,44
|
|KCHOL
|19,43
|631.465.759
|% 4,86
|
|ARCLK
|31,84
|603.069.088
|% 6,70
|
|KOZAL
|115,90
|484.564.845
|% -2,19
|
|GARAN
|8,40
|387.723.317
|% -0,59
|
|EKGYO
|1,88
|192.947.487
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,18
|114.864.582
|% 7,27
|
|THYAO
|13,81
|1.088.246.489
|% 0,44
|
|YKBNK
|2,17
|171.896.117
|% -0,91
|
|GARAN
|8,40
|387.723.317
|% -0,59
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6875
|8,6921
|% 0,48
|
|Euro
|10,2779
|10,2841
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9328
|11,9926
|% 0,55
|
|Frank
|9,3671
|9,4235
|% 0,63
|
|Riyal
|2,3078
|2,3194
|% 0,37
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|10,91
|
|Altın Gr.
|500
|500
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.313
|3.363
|27,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|30,20
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|14,61
|
|Çeyrek
|798
|817
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,44
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,15
|
|B. Petrol
|75,68
|75,68
|-0,16
|
Seans Raporu
16:24
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-
16:38VANGD
Yüzde 4.88 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 260, 972 adet işlem
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16:37XU100
Endeks 1, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 9, 000.00 milyon TL de
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16:36SELVA
Yüzde 9.82 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 493, 564 adet işlem
-
16:34LOGO
Yüzde 5.98 oranında artışla 36.50 lira fiyatla işlem gören hissede 794, 991 adet işlem
-
16:33BIOEN
Yüzde 5.87 oranında artışla 21.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 166, 749 adet işlem