***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
09.07.2021 18:06
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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09.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 09.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca farklı vadelerde, bir veya birden fazla defada, yurt içinde TL cinsinden, azami 5 yıl vadeli toplam 30.000.000.000.-TL nominal değerli ihraç tavanı dahilinde finansman bonosu ve/veya tahvili ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak Özet duyurulmuştu. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950050
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
18:058,6582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0345
|Açılış
|: 8,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6800
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8,7066
En Düşük
8,6497
18:0510,2819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0343
|Açılış
|: 10,2750
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|Önceki Kapanış
|: 10,2850
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10,3212
En Düşük
10,2532
18:05503,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,55
|Açılış
|: 503,49
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|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|BASGZ
|13,74
|267.801.404
|% 4,81
|
|LIDFA
|2,95
|8.776.345
|% 4,61
|
|ISDMR
|11,34
|27.021.581
|% 4,32
|
|MERCN
|10,18
|27.110.292
|% 4,09
|
|FADE
|17,47
|49.516.031
|% -9,99
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,24
|79.787.419
|% -8,78
|
|IDEAS
|54,95
|13.173.482
|% -8,72
|
|TUREX
|10,60
|124.179.495
|% -8,38
|
|BASGZ
|13,74
|267.801.404
|% 4,81
|
|BIOEN
|28,00
|246.722.063
|% -0,28
|
|TUREX
|10,60
|124.179.495
|% -8,38
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|BOBET
|5,38
|87.652.688
|% -0,92
|
|BASGZ
|13,74
|267.801.404
|% 4,81
|
|BOBET
|5,38
|87.652.688
|% -0,92
|
|NTGAZ
|8,43
|120.219.247
|% 9,91
|
|GWIND
|3,59
|45.786.896
|% -3,23
|
|TUREX
|10,60
|124.179.495
|% -8,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6552
|8,6582
|% -0,40
|
|Euro
|10,2711
|10,2819
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9394
|11,9993
|% -0,15
|
|Frank
|9,4178
|9,4745
|% -0,52
|
|Riyal
|2,3006
|2,3121
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|6,10
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,02
|
|B. Petrol
|75,63
|75,63
|1,51
|