***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
11.11.2021 17:52
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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08.11.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 08.11.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca talep toplama yolu ile 15-16-17 Kasım 2021 tarihlerinde 84 gün vadeli 600.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977074
BIST
17:401.626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
17:409,8989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0574
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
17:4011,3767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0788
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
17:40593,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 7,20
|Açılış
|: 593,43
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler17:40
|OZRDN
|8,47
|31.013.427
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|99.187.224
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|118.606.269
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|17.148.326
|% 9,94
|
|PENTA
|196,20
|24.564.572
|% -10,00
|
|BASGZ
|17,29
|192.389.991
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|90.234.815
|% -9,97
|
|RALYH
|7,18
|105.936.920
|% -9,91
|
|TURGG
|131,30
|40.988.197
|% -9,20
|
|PETKM
|7,68
|8.122.757.914
|% 5,93
|
|GARAN
|10,57
|3.324.763.419
|% -1,49
|
|THYAO
|17,82
|1.763.740.752
|% -1,71
|
|TUPRS
|156,30
|1.578.679.483
|% -1,01
|
|SISE
|9,43
|1.259.114.124
|% -1,46
|
|PETKM
|7,68
|8.122.757.914
|% 5,93
|
|GARAN
|10,57
|3.324.763.419
|% -1,49
|
|YKBNK
|3,08
|884.795.490
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,05
|344.489.685
|% -2,84
|
|ODAS
|1,52
|246.899.898
|% 0,00
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8972
|9,8989
|% 0,58
|
|Euro
|11,3677
|11,3767
|% 0,70
|
|Sterlin
|13,2344
|13,3007
|% 0,58
|
|Frank
|10,7060
|10,7705
|% 0,31
|
|Riyal
|2,6345
|2,6477
|% 0,69
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|9,66
|
|Altın Gr.
|594
|594
|7,43
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|0,19
|
|B. Petrol
|83,11
|83,11
|0,47
|
Seans Raporu
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