***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
08.12.2021 17:04
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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06.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 06.12.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca talep toplama yolu ile 13-14-15 Aralık 2021 tarihlerinde 84 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982012
BIST
17:302.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 27,03
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:3013,7345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,2444
|Açılış
|: 75,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 75,4400
|
13,8079
En Düşük
13,4450
17:3015,5631
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,3460
|Açılış
|: 21,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2300
|
15,6213
En Düşük
15,1751
17:309,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,11
|Açılış
|: 9,88
|
|Önceki Kapanış
|: 9,77
|
9,94
En Düşük
9,74
BIST En Aktif Hisseler17:30
|BAGFS
|13,97
|11.456.724
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|863.400.613
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.807.674
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.308.747
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|120.440.384
|% -9,97
|
|THYAO
|20,56
|4.700.845.927
|% 7,08
|
|SISE
|14,92
|4.372.554.031
|% 1,70
|
|GARAN
|11,99
|4.179.723.767
|% 1,35
|
|ASELS
|24,04
|2.405.087.604
|% 4,16
|
|KRDMD
|9,76
|2.255.742.873
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,54
|1.867.214.750
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.453.561.822
|% 1,68
|
|GARAN
|11,99
|4.179.723.767
|% 1,35
|
|TSKB
|1,65
|559.542.227
|% 1,85
|
|SISE
|14,92
|4.372.554.031
|% 1,70
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7262
|13,7345
|% 1,81
|
|Euro
|15,5218
|15,5631
|% 2,27
|
|Sterlin
|18,1039
|18,1947
|% 1,65
|
|Frank
|14,8379
|14,9273
|% 2,13
|
|Riyal
|3,6535
|3,6718
|% 1,92
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-3,56
|
|Altın Gr.
|786
|786
|11,68
|
|Cumhuriyet
|5.197
|5.275
|24,00
|
|Tam
|5.175
|5.306
|22,69
|
|Yarım
|2.501
|2.567
|10,98
|
|Çeyrek
|1.255
|1.283
|5,49
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|-0,23
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:41MERIT
Yüzde 6.49 oranında artışla 28.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 284, 922 adet işlem
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, SASA
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 03 artarak (% 1.42 ) 1, 782
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PCILT, MZHLD, NIBAS, DOBUR, ETYAT, BAGFS, RALYH, HEKTS, ISBIR, ATATP
-
17:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, KZBGY, EGEPO, SELVA, CRDFA, TUREX, GESAN, MMCAS, QNBFL, PEKGY