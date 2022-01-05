***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
05.01.2022 12:02
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 31.12.2021 tarihli özel durum açıklamamız.
Bankamızca talep toplama yolu ile 10-11-12 Ocak 2022 tarihlerinde 84 gün vadeli 500.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988889
BIST
12:041.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
12:0413,4333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0258
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
12:0415,2196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0678
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2685
En Düşük
15,0100
12:04785,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,38
|Açılış
|: 785,89
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler12:04
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|HURGZ
|2,01
|19.278.563
|% 9,24
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|ELITE
|24,48
|33.071.061
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|28.278.644
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,80
|29.159.302
|% -7,54
|
|MARKA
|4,22
|1.529.551
|% -6,22
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|THYAO
|23,14
|950.200.400
|% 1,49
|
|GARAN
|11,47
|635.210.730
|% 0,35
|
|EREGL
|30,00
|628.101.218
|% -0,73
|
|TSPOR
|7,58
|448.828.085
|% 3,55
|
|BIMAS
|68,75
|437.263.507
|% 1,55
|
|TSPOR
|7,58
|448.828.085
|% 3,55
|
|GARAN
|11,47
|635.210.730
|% 0,35
|
|YKBNK
|3,43
|187.633.107
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|110.893.903
|% 0,00
|
|PETKM
|8,34
|371.203.873
|% 1,83
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4296
|13,4333
|% 0,19
|
|Euro
|15,1619
|15,2196
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,1676
|18,2587
|% 0,49
|
|Frank
|14,6331
|14,7213
|% 0,43
|
|Riyal
|3,5701
|3,5880
|% 0,32
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|2,49
|
|Altın Gr.
|786
|786
|3,26
|
|Cumhuriyet
|5.220
|5.299
|50,00
|
|Tam
|5.193
|5.329
|46,52
|
|Yarım
|2.510
|2.578
|22,50
|
|Çeyrek
|1.259
|1.289
|11,25
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|22,99
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,78
|79,78
|-0,22
|