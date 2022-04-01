***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
01.04.2022 15:56
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 29.03.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca talep toplama yolu ile 04-05-06 Nisan 2022 tarihlerinde 84 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015047
BIST
17:412.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 17,07
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:4114,6847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0131
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
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14,7026
En Düşük
14,6377
17:4116,2207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0293
|Açılış
|: 16,1900
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|Önceki Kapanış
|: 16,2300
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16,2783
En Düşük
16,2036
17:41908,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,59
|Açılış
|: 908,14
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:39
|GZNMI
|42,78
|28.748.068
|% 6,10
|
|SMRTG
|15,45
|120.107.366
|% 0,52
|
|GRSEL
|8,16
|27.428.028
|% 0,49
|
|ENSRI
|17,22
|43.337.807
|% -1,49
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|AYCES
|68,60
|3.297.890
|% -4,79
|
|PKENT
|213,10
|21.309.661
|% -4,53
|
|ISBTR
|50.000,00
|804.500
|% -3,83
|
|KONYA
|922,40
|13.959.164
|% -3,11
|
|GARAN
|12,49
|5.408.440.585
|% 2,38
|
|THYAO
|32,68
|2.903.133.681
|% 1,30
|
|PETKM
|9,38
|2.434.917.905
|% 3,88
|
|KRDMD
|15,48
|2.269.915.746
|% 1,18
|
|TUPRS
|226,70
|2.079.897.913
|% 5,74
|
|GARAN
|12,49
|5.408.440.585
|% 2,38
|
|AKBNK
|7,32
|2.029.901.470
|% 0,83
|
|PETKM
|9,38
|2.434.917.905
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,12
|1.069.683.499
|% 0,98
|
|KARSN
|5,92
|1.360.136.129
|% 7,64
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6802
|14,6893
|% 0,12
|
|Euro
|16,2088
|16,2199
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,1792
|19,2754
|% -0,22
|
|Frank
|15,7745
|15,8695
|% -0,37
|
|Riyal
|3,9048
|3,9244
|% 0,17
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-12,99
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,05
|