***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
06.05.2022 14:42
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 25.04.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca talep toplama yolu ile 09-10-11 Mayıs 2022 tarihlerinde 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027229
BIST
16:042.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,72
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.442
16:0414,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0892
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
16:0415,8120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0999
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
16:04902,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,05
|Açılış
|: 902,76
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ALKA
|35,02
|60.474.648
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.194.546
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|93.079.126
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.518.835
|% 9,97
|
|OLMK
|9,64
|33.367.418
|% 9,92
|
|PETUN
|24,38
|57.291.792
|% -8,28
|
|SELVA
|18,24
|20.786.152
|% -7,32
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ALCTL
|27,46
|33.871.395
|% -6,09
|
|ODAS
|2,51
|427.522.125
|% -5,64
|
|SISE
|19,49
|4.357.149.105
|% 3,62
|
|THYAO
|42,40
|2.322.871.072
|% -0,66
|
|TUPRS
|253,80
|1.415.929.136
|% 3,47
|
|KOZAL
|185,40
|1.207.485.828
|% 4,33
|
|AKBNK
|8,80
|1.059.353.135
|% 0,23
|
|SISE
|19,49
|4.357.149.105
|% 3,62
|
|ODAS
|2,51
|427.522.125
|% -5,64
|
|YKBNK
|4,88
|822.750.574
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,69
|352.560.680
|% -0,74
|
|AKBNK
|8,80
|1.059.353.135
|% 0,23
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9441
|14,9502
|% 0,60
|
|Euro
|15,7986
|15,8120
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,3751
|18,4673
|% 0,40
|
|Frank
|15,0985
|15,1894
|% 0,51
|
|Riyal
|3,9725
|3,9924
|% 0,60
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-0,75
|
|Altın Gr.
|902
|902
|5,47
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.153
|-1,00
|
|Tam
|6.033
|6.187
|10,10
|
|Yarım
|2.916
|2.993
|4,89
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,31
|