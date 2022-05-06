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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

06.05.2022 14:42
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Özet)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 25.04.2022 tarihli özel durum açıklamamız.   Bankamızca talep toplama yolu ile 09-10-11 Mayıs 2022 tarihlerinde 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027229


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Riyal 3,9725 3,9924 % 0,60  
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Altın Gr. 902 902 5,47  
Cumhuriyet 6.061 6.153 -1,00  
Tam 6.033 6.187 10,10  
Yarım 2.916 2.993 4,89  
Çeyrek 1.463 1.496 2,44  
Gümüş.Ons 22,33 22,36 -0,18  
Gümüş Gr. 10,74 10,76 0,00  
B. Petrol 112 112 1,31  
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