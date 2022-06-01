***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
01.06.2022 17:12
***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 30.05.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca talep toplama yolu ile 06-07-08 Haziran 2022 tarihlerinde 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033956
BIST
17:372.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 13,83
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
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2.586
En Düşük
2.554
17:3716,4101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0147
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
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16,4574
En Düşük
16,3733
17:3717,5613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0604
|Açılış
|: 17,5500
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|Önceki Kapanış
|: 17,5300
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17,7060
En Düşük
17,5251
17:37970,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,26
|Açılış
|: 970,65
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:35
|PENTA
|496,60
|81.506.743
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|233.637.556
|% 9,98
|
|MZHLD
|80,55
|17.986.568
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.271.606
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|38.453.670
|% 9,86
|
|PSGYO
|12,96
|255.524.209
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.013.344
|% -9,97
|
|MEPET
|3,25
|25.462.334
|% -7,41
|
|AVTUR
|2,16
|2.377.114
|% -6,49
|
|METRO
|1,12
|74.669.287
|% -5,88
|
|THYAO
|49,48
|3.548.336.490
|% -0,84
|
|SASA
|37,78
|1.917.539.318
|% 3,56
|
|GARAN
|15,00
|1.732.621.258
|% 3,09
|
|KRDMD
|14,94
|1.673.847.168
|% 1,63
|
|SISE
|21,00
|1.569.705.616
|% 0,10
|
|EKGYO
|2,82
|1.018.590.401
|% -1,74
|
|YKBNK
|4,72
|1.317.950.759
|% 2,39
|
|DOHOL
|3,98
|1.064.835.015
|% -0,75
|
|KARSN
|7,15
|1.281.932.120
|% 2,29
|
|AKBNK
|8,46
|1.445.518.916
|% 1,20
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4027
|16,4116
|% 0,10
|
|Euro
|17,5397
|17,5586
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,4639
|20,5665
|% -0,73
|
|Frank
|16,9639
|17,0661
|% -0,37
|
|Riyal
|4,3669
|4,3888
|% 0,12
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,91
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,76
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|0,11
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,05
|