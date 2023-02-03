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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)

03.02.2023 17:50
***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)


***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (Özet)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 30.01.2023 tarihli özel durum açıklamamız.   Bankamızca talep toplama yolu ile 06-07-08 Şubat 2023 tarihlerinde 91 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının halka arz edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan "Özet" açıklamamız ekinde yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109469


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AYEN 31,90 79.966.234 % 10,00  
ISSEN 63,80 44.341.664 % 10,00  
FLAP 13,09 26.711.542 % 10,00  
DITAS 32,12 9.397.906 % 10,00  
DURDO 39,82 3.534.034 % 10,00  
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Frank 20,2844 20,4066 % -1,03  
Riyal 4,9993 5,0244 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 1.131 1.131 -24,83  
Cumhuriyet 7.729 7.846 -150,00  
Tam 7.717 7.800 -61,00  
Yarım 3.769 3.817 -30,00  
Çeyrek 1.885 1.908 -15,00  
Seans Raporu 18:05
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